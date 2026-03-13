Ричмонд
Мобильная поликлиника проведет прием в северных районах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 27 марта передвижной консультативно-диагностический комплекс «Мобильная поликлиника» будет работать в населенных пунктах Енисейского, Северо-Енисейского и Казачинско-Пировского округов. Жители отдаленных территорий смогут пройти обследования и получить консультации узких специалистов.

Источник: НИА Красноярск

В выездную бригаду вошли кардиолог и эндокринолог. Пациентам будут доступны ультразвуковые исследования и функциональная диагностика. Также в рамках профилактики проведут флюорографию и маммографию.

График работы мобильной поликлиники:

16 марта — село Подтесово, в этот же день флюорограф будет работать в селе Момотово;

17 марта — поселок Брянка;

18 марта — поселок Вангаш;

19 марта — поселок Новая Калами;

20 и 23 марта — поселок Тея;

24 марта — поселок Вельмо;

25−27 марта — поселок Северо-Енисейск.

В краевом минздраве уточняют, что состав специалистов и график выездов формируются по заявкам местных медицинских учреждений. Направление на консультацию можно получить в поликлинике по месту жительства. При этом для прохождения флюорографии и маммографии направление не требуется.

Передвижной комплекс работает в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».