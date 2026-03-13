На перекрёстках в Волгограде и Волжском установят 77 новых камер: адреса

В Волгограде оборудование появится на пересечении 3-й Продольной магистрали с ул. Костюченко, ул. Алюминиевая, пр. Дорожников (СО), ул. Ангарская, ул. Неждановой (два съезда); ул. Шурухина с ул. Латошинская, ул. Шкирятова, ул. Дегтярёва; ул. Ангарской с ул. Продольная, ул. П. Осипенко — ул. Полоненко (сложный узел); ул. Неждановой с ул. Азизбекова, ул. Автозаводская; ул. Пархоменко с ул. Кубанская, ул. Двинская, ул. Ткачева; ул. Баррикадная с ул. Социалистическая, ул. Циолковского; пр-т Героев Сталинграда с ул. Фадеева, ул. Удмуртская; ул. 40 лет ВЛКСМ с просп. Столетова, ул. Мачтозаводская; ул. Довженко с ул. Генерала Романенко, ул. Удмуртская (Т-образный), ул. Фадеева (кольцо). А также на отдельных перекрёстках: ул. Латошинская — ул. Героев Тулы (СО), ул. Гидростроителей — ул. Героев Тулы, ул. Кропоткина — ул. Н. Отрады, пр-т им. В. И. Ленина — ул. Дегтярёва, ул. Н. Отрады — ул. Грамши, ул. Хользунова — ул. Таращанцев, ул. Лазоревая — пер. Зеленоградский, ул. Титова — ул. Таращанцев, ул. Штеменко — ул. Таращанцев, ул. 39-я Гвардейская — ул. Репина, ул. Краснополянская — ул. Историческая (рынок «Русь»), ул. Краснополянская — пр-д Дорожников, пр-д Дорожников — ул. Танкистов, ул. Хорошева — ул. 8-й Воздушной, ул. 51-я Гвардейская — ул. Восточно-Казахстанская, ул. Симонова — дублер бульвара 30-летия Победы, ул. Космонавтов — ул. Землячки (МНТК), ул. Космонавтов — ул. Симонова, ул. Елецкая — ул. Полоненко, ул. Туркменская — ул. Авиаторская, ул. Кирова — ул. Зины Маресевой — ул. им. Евгения Рогова, ул. Песчаная — ул. Саши Чекалина, ул. Римского-Корсакова — ул. Продольная, ул. Степыкиной — ул. Рогова.