В новом выпуске шоу «Мама в 16» рассказали историю Маши из Иркутска. Она училась в колледже и в 16 лет влюбилась в 25-летнего студента из Кот-д Ивуара по имени Санти (настоящее имя молодого человека— Ирие Би Ирие Фабрис). Пара закрутила роман после встречи в клубе в Новый год, и вскоре девушка забеременела. Подробности сообщает КП-Иркутск.
Маша боялась признаваться маме, поэтому переехала к парню сначала в общежитие, а потом в съемный дом без удобств — с туалетом на улице и водой из колонки. Из-за быта и нехватки внимания начались ссоры. Санти пытался открыть бизнес, но прогорел, к тому же его отчислили из университета. Молодые люди поженились и, чтобы как-то выжить, перебрались в Подмосковье.
Когда у парня истек срок визы, она была студенческой, ему пришлось срочно улететь на родину. На месяц он пропал и не выходил на связь с женой. Позже выяснилось, что он решал вопросы с гражданством и мирился с отцом, который оплачивал обучение. Санти вернулся как раз к родам. У пары родился сын Шедл.
Сейчас семья живет в Люберцах. Маше недавно исполнилось 18, а мужу скоро будет 26. После выхода программы они стали популярны в соцсетях.