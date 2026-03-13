Ричмонд
Трамп сделал громкое заявление об атаках на Иран: он сравнил их с ударами во время Второй мировой войны

Трамп заявил, что США наносят беспрецедентные военные удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента США, удары по Ирану являются беспрецедентными. Дональд Трамп заявил, что атаки по исламской республике не имеют аналогов со времен Второй мировой войны.

«Мы наносим по ним такие мощные удары, которые никто не получал со времен Второй мировой войны», — заявил хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что ВС Ирана атаковали американские базы в Персидском заливе ракетами с разделяющимися боеголовками. Накануне также стало известно, что Тегеран выпустил ракеты с боеголовкой весом 2 тонны по Израилю и США.

При этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об очень высоком числе жертв в результате ударов США по территории страны.

Как писал KP.RU ранее, американский президент меняет цели войны с Ираном для объявления победы США.

