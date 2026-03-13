hh.ru: главным приоритетом у петербуржцев в 2026 году стала карьера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Работающие петербуржцы намерены усилить фокус внимания на работе и профессиональном росте в 2026 году, сообщается в исследовании hh.ru, подготовленном для ТАСС.
«Согласно опросу о планах на 2026 год, у жителей Санкт-Петербурга в числе главных приоритетов остаются работа и карьера: тратить на них больше времени намерены 49% опрошенных», — говорится в сообщении.
Далее следуют семья (47%) и здоровье (38%). В топ-5 также вошли профессиональное развитие (36%) и личностное саморазвитие (33%). Среди менее значимых направлений — хобби (19%), образование (18%), спорт (17%) и общение с друзьями (11%).
«Мы видим смену парадигмы. Теперь для работников стало недостаточно просто “ходить на работу”. В приоритете у людей осознанное построение карьеры, приобретение новых навыков и работа над своими компетенциями. Люди хотят не просто зарабатывать, а становиться экспертами, и готовы инвестировать в это свое время», — отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.
Наиболее амбициозны в карьерных вопросах молодые специалисты. В возрастной группе 18−24 года почти 70% респондентов планируют активнее развивать карьеру. Для них также критически важны личностное саморазвитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). По мере увеличения возраста приоритеты смещаются: в группе 35−44 года семья выходит на первое место (53,8%), обгоняя карьеру, хотя работа все еще сохраняет высокие позиции (50,1%).