Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые красноярцы могут принять участие в торжественном шествии в День Победы

Шанс принять участие в торжественном шествии в День Победы есть у красноярцев от 14 до 35 лет, не имеющих противопоказаний.

Шанс принять участие в торжественном шествии в День Победы есть у красноярцев от 14 до 35 лет, не имеющих противопоказаний к физнагрузкам. Кроме того, они могут войти в состав почетного караула «Пост № 1» и нести службу возле Вечного огня на площади Победы с 5 по 10 мая. Кандидаты пройдут подготовку и должны будут выдержать экзамен. По итогам сформируют состав почётного караула и парадные подразделения для участия в шествии в День Победы. Затем участников ждут генеральные репетиции. Заявки от желающих принимают до 27 марта на сайте Твоёвремя24.рф. Ежегодно центр «Патриот» готовит два подразделения для шествия в День Победы из числа рот почётного караула, в состав которых входят курсанты военно-патриотических клубов и постовцы, успешно прошедшие конкурс и обучение.