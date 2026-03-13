Молодые красноярцы могут принять участие в торжественном шествии в День Победы

Шанс принять участие в торжественном шествии в День Победы есть у красноярцев от 14 до 35 лет, не имеющих противопоказаний к физнагрузкам. Кроме того, они могут войти в состав почетного караула «Пост № 1» и нести службу возле Вечного огня на площади Победы с 5 по 10 мая. Кандидаты пройдут подготовку и должны будут выдержать экзамен. По итогам сформируют состав почётного караула и парадные подразделения для участия в шествии в День Победы. Затем участников ждут генеральные репетиции. Заявки от желающих принимают до 27 марта на сайте Твоёвремя24.рф. Ежегодно центр «Патриот» готовит два подразделения для шествия в День Победы из числа рот почётного караула, в состав которых входят курсанты военно-патриотических клубов и постовцы, успешно прошедшие конкурс и обучение.