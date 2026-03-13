«Ростелеком» открыл промопериод для бизнес-пользователей сервиса «Web-видеоконференция»

С 5 февраля по 30 июня 2026 года предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы могут подключить сервис «Web-видеоконференция» от «Ростелекома» и пользоваться им бесплатно в течение 30 дней. Решение позволяет собирать до 10 человек на деловые видеозвонки в «ТруКонф».
«Web-видеоконференция» доступна для абонентов услуги «Виртуальная АТС» и может быть подключена самостоятельно через личный кабинет. Платформа «ТруКонф» внесена в Единый реестр российского ПО и защищена от блокировок и санкций.
Екатерина Мягкова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Красноярского филиала «Ростелекома»: «Открытие промопериода — это наш способ поддержать цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса в регионе. Мы предлагаем клиентам удобные и доступные цифровые решения, в том числе, для видеосвязи. “ТруКонф” является надежным инструментом для повышения эффективности и оптимизации современных рабочих процессов».
Льготные условия распространяются только на первичное подключение опции «Web-ВКС.10 ТруКонф». Если в течение промопериода сменить это предложение на другое, например, на сервис, где можно проводить вебинары для 300 участников, начисления будут производиться по базовым тарифам.
Получить дополнительную информацию о «Web-видеоконференции» и условиях ее подключения можно на сайте «Ростелекома» или по номеру горячей линии 8−800−200−16−61.
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: 2VfnxvSaYob.