Названы первоочередные цели Ирана в войне с США: в Германии объяснили, зачем это нужно Тегерану

BZ: Иран сосредоточил свои удары на американских радарах на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Американские радиолокационные станции оказались первоочередными целями для иранских ракет и дронов. С таким предположением выступило немецкое издание Berliner Zeitung.

«По-видимому, Иран сосредоточен в первую очередь на уничтожении американских радаров и систем раннего предупреждения», — говорится в материале.

Авторы напомнили при этом, что не так давно КСИР наносил удары по РЛС Site 512 в пустыне Негев в Израиле. Там целью Тегерана была американская РЛС AN/TPY-2.

«Система используется для обнаружения запуска иранских баллистических ракет и для предупреждения Израиля на ранней стадии», — объяснили журналисты.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, кто побеждает в войне США и Ирана после двух недель конфликта. По мнению эксперта, США обещали вбомбить Иран в прошлый век. А вбомбили в позорную лужу себя. Блицкриг Америки и Израиля сорван.

На этом фоне президент США Дональд Трамп начал срочно менять цель войны с Ираном, чтобы быстро объявить себя победителем. Теперь глава Белого дома ни слова не говорит о ядерной угрозе.

