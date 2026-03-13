Комплексный план по повышению качества медуслуг утвердил кабмин Казахстана

«Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени. Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году. К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Реализация плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством», — сообщили в кабмине.