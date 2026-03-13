Комплексный план по повышению качества медуслуг утвердил кабмин Казахстана

«Во исполнение поручений главы государства, данных в послании “Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию”, правительством утвержден комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026−2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов», — говорится в сообщении в пятницу.
Отмечается, что документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта.
«План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи. Ключевая цель — создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг», — сказано в сообщении.
В документе определены четыре стратегических направления развития системы:
— модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг.
— формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;
— усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;
— цифровая трансформация системы управления качеством.
«Реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных. Реализация комплексного плана даст возможность к 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг. Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля», — пояснили в кабмине.
В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга.
«Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них. Планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра. Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением обучения лучших практик», — добавили в правительстве.
Кроме того, планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи.
«Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени. Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году. К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Реализация плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством», — сообщили в кабмине.