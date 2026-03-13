Домогаров поделился впечатлениями от съемок в фильме своего сына

По словам актера, он наблюдал за созданием картины с самого начала — еще на этапе появления идеи и подготовки сценария. «Рождение и начало этой картины проходило у меня на глазах, с момента, когда Саша только озвучил “Отель у погибшего альпиниста”. Он делился мыслями, показывал варианты сценария и свои домашние раскадровки», — отметил артист.