В Красноярске пройдет встреча читательского клуба по роману Рэя Брэдбери

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 марта в Красноярске состоится встреча читательского клуба «Meeting for reading», посвященная обсуждению романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Источник: НИА Красноярск

Литературное мероприятие пройдет на базе средней школы № 160 «Флагман» по адресу: проспект 60 лет образования СССР, 30А. Начало — в 13:30.

Ведущим встречи выступит педагог и филолог Сергей Цветков — руководитель клуба любителей литературы краевого Дома работников просвещения. Участники литературного клуба обсудят ключевые темы и образы произведения, а также попробуют взглянуть на роман Брэдбери в контексте современности.

