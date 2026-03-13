В Красноярске пройдет встреча читательского клуба по роману Рэя Брэдбери

Ведущим встречи выступит педагог и филолог Сергей Цветков — руководитель клуба любителей литературы краевого Дома работников просвещения. Участники литературного клуба обсудят ключевые темы и образы произведения, а также попробуют взглянуть на роман Брэдбери в контексте современности.