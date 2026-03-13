Ричмонд
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛА

На фоне массового налёта беспилотников ВСУ на южные регионы России жители Волгоградской области провели.

На фоне массового налёта беспилотников ВСУ на южные регионы России жители Волгоградской области провели ночь с 12 на 13 марта в ожидании очередного террористического удара. Ещё накануне в 23:36 была объявлена опасность по БПЛА. Соответствующую рассылку предупреждений провело МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

Специалисты рекомендовали волгоградцам и гостям региона по возможности воздержаться от нахождения на открытых участках улиц, а также вблизи окон.

Одновременно мониторинговые каналы сообщили о фиксации отдельных БПЛА на севере Волгоградской области.

Отметим, на текущий момент беспилотная опасность действует в регионе уже более шести часов. При этом, по данным Росавиации, опасности для авиасообщения нет. Воздушная гавань в Волгограде функционирует в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102».

