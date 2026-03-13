В Катангском районе закрыли ледовую переправу на реке Непе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сейчас в Приангарье действуют 54 ледовые переправы для безопасного пересечения водоемов: по восемь — в Катангском и в Киренском районах, шесть — в Тайшетском, по четыре в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах, три в Братском районе, по две — в Жигаловском, Бодайбинском, Чунском, Шелеховском, Нижнеудинском, Нижнеилимском и в Мамско-Чуйском районах. Ледовые дороги открыты также в Боханском, Усольском, Качугском, Усть-Удинском, Усть-Илимском, Балаганском и Ольхонском районах.