В Красноярске экс-силовикам вынесли приговор за превышение должностных полномочий (видео)

В Красноярске 2 бывших силовика будут отбывать срок за превышение должностных полномочий в отношении местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, в 2018 году один из руководителей подразделения собственной безопасности ГУ МВД по краю заинтересовался жителем Красноярска и поручил собрать на него материалы. Ничего криминального не нашли и решили создать «ситуацию» искусственно. Летом машину мужчины остановили. Сообщники подбросили в карман водителю муляж наркотика и инсценировали задержание. Экспертиза позже подтвердила, что пакет не содержал запрещенных веществ.
После этого стражи порядка доставили красноярца в отделение. Правоохранители дали мужчине понять: проблемы с полицией могут стать постоянными, если он не будет сотрудничать. Речь шла о регулярной финансовой помощи, из страха потерпевший согласился. Осенью мужчине позвонили в мессенджере и потребовали 300 тыс. рублей. Деньги перевели на счет третьего лица, реквизиты продиктовал инициатор схемы.
«В ходе расследования один из фигурантов, бывший руководитель подразделения, частично признал вину. Он рассказал, как по указанию начальства организовал задержание с участием СОБРа, ГИБДД и наркоконтроля, чтобы сделать человека “посговорчивее” и подвести к нужному разговору. Другие участники вину отрицали, ссылаясь на “оперативную информацию” о причастности мужчины к наркотикам», — рассказали в прокуратуре.
Суд счел доказанным, что оснований для задержания не было, муляж использовали осознанно, а силовые методы стали инструментом давления.
В ноябре 2024 года прокурор края утвердил сообщникам обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд согласился с квалификацией и приговорил экс-полицейских по совокупности с предыдущими приговорами к лишению свободы на срок от 13,5 до 17 лет в колонии строгого режима с запретом работать в правоохранительных органах на срок от 8,5 до 12 лет 8 месяцев, со штрафом от 8,5 до 24 млн рублей и лишением специальных званий «майора полиции» и «подполковник полиции».
