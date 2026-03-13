В Красноярске экс-силовикам вынесли приговор за превышение должностных полномочий (видео)

В ноябре 2024 года прокурор края утвердил сообщникам обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд согласился с квалификацией и приговорил экс-полицейских по совокупности с предыдущими приговорами к лишению свободы на срок от 13,5 до 17 лет в колонии строгого режима с запретом работать в правоохранительных органах на срок от 8,5 до 12 лет 8 месяцев, со штрафом от 8,5 до 24 млн рублей и лишением специальных званий «майора полиции» и «подполковник полиции».