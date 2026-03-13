Женщина отсудила у соседки-мыловара денежную компенсацию за вред здоровью

Жительница Петропавловска-Камчатского взыскала с компенсацию вреда здоровью с соседки, которая варила мыло в квартире. Об этом сообщает ИА «Кам 24».
Женщина несколько лет страдала от химического запаха, проникавшего в ее квартиру через вентиляцию. По ее словам, он вызывал удушье, скачки давления и аллергию. В итоге женщину госпитализировали. После выписки она подала на соседку в суд, потребовав выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ответчица не признала себя виноватой, заявив, что претензии основаны на личной неприязни. Однако суд посчитал, что своими действиями соседка нарушила права женщины на благоприятную среду обитания и вынес решение: взыскать с нее 100 тысяч рублей. Адвокат мыловара попытался обжаловать вердикт, однако ему лишь удалось снизить сумму компенсации до 50 тысяч.
