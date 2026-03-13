Женщина отсудила у соседки-мыловара денежную компенсацию за вред здоровью

Женщина несколько лет страдала от химического запаха, проникавшего в ее квартиру через вентиляцию. По ее словам, он вызывал удушье, скачки давления и аллергию. В итоге женщину госпитализировали. После выписки она подала на соседку в суд, потребовав выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.