Двое красноярцев совершили 15 краж за полтора года — им грозит до 10 лет тюрьмы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске полицейские задержали двоих мужчин 1990 и 1992 годов рождения, которые занимались кражами около полутора лет. Они проникали в гаражи и склады, похищали электроинструменты и оборудование, после чего сдавали их в ломбарды.
Полученные деньги делили между собой. За 1,5 года они совершили около 15 краж на более чем 5 миллионов рублей.
Задержали мужчин сотрудники уголовного розыска краевого главка вместе с оперативниками отдела полиции. В операции также участвовали бойцы СОБР Росгвардии. Во время обысков по местам их проживания полицейские нашли похищенные электроинструменты, а также медицинские маски и балаклавы.
Кроме того, в квартире одного из задержанных обнаружили пистолет с признаками переделки из охолощенного в боевой. Экспертиза показала, что он пригоден для стрельбы.
В отношении мужчин уже возбуждено уголовное дело по статье о краже. Оба подозреваемых ранее уже были судимы. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим похожим преступлениям, сообщают в МВД по краю.