Двое красноярцев совершили 15 краж за полтора года — им грозит до 10 лет тюрьмы

В отношении мужчин уже возбуждено уголовное дело по статье о краже. Оба подозреваемых ранее уже были судимы. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим похожим преступлениям, сообщают в МВД по краю.