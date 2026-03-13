Как получить региональную доплату к пенсии?

Ответ Отделения Социального фонда Красноярского края.
Пенсионеры Красноярского края могут получить региональную доплату к пенсии. Рассказываем, как это сделать.
С 1 января 2026 года эту выплату осуществляет региональное Отделение Социального фонда. Право на социальную доплату имеют только неработающие пенсионеры, чей общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера. В Красноярском крае в 2026 году он составляет 18 079 ₽
Размер доплаты для каждого индивидуален. Он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и общим материальным обеспечением человека. В доход засчитывается не только сама пенсия, но и срочные пенсионные выплаты, дополнительное соцобеспечение, а также компенсации за услуги ЖКХ и телефон.
«С 2026 года для удобства граждан пенсия и региональная социальная доплата выплачиваются в один день. Такой порядок действует независимо от способа получения пенсии — через кредитные учреждения или почту», — отмечает заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Красноярскому краю Марина Долматова.
Фонд устанавливает доплату беззаявительно, на основе данных, которые уже есть в системе.
