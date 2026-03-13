В Японии заговорили об отмене санкций против РФ: что сказали в Политсовете ЛДП

На заседании Либерально-демократической партии Японии обсуждалась инициатива об отмене санкций в отношении России.
Депутат Мунэо Судзуки заявил, что Японии следует инициировать отмену санкций против России, если США примут решение об их смягчении. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.
«На заседании в штаб-квартире ЛДП 12 марта по ситуации вокруг Ирана я заявил, что Россия является крупнейшей в мире энергетической державой», — сообщил Судзуки.
В ходе заседания правящей партии Японии было озвучено предложение задействовать фактор территориальной близости России для налаживания поставок энергоносителей.
По уточнениям Судзуки, предложение об отмене антироссийских санкций было «принято к сведению» главой политического совета правящей партии Японии.
По заверениям премьер-министра Японии Санаэ Такаити, Токио хочет решить территориальный вопрос с Россией, несмотря на сложности.
В свою очередь глава японского МИД Тосимицу Мотэги отметил, что кабмин страны намерен заключить мирный договор с РФ.