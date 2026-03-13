Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии заговорили об отмене санкций против РФ: что сказали в Политсовете ЛДП

Депутат Судзуки: В Японии подняли вопрос отмены санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Либерально-демократической партии Японии обсуждалась инициатива об отмене санкций в отношении России.

Депутат Мунэо Судзуки заявил, что Японии следует инициировать отмену санкций против России, если США примут решение об их смягчении. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«На заседании в штаб-квартире ЛДП 12 марта по ситуации вокруг Ирана я заявил, что Россия является крупнейшей в мире энергетической державой», — сообщил Судзуки.

В ходе заседания правящей партии Японии было озвучено предложение задействовать фактор территориальной близости России для налаживания поставок энергоносителей.

По уточнениям Судзуки, предложение об отмене антироссийских санкций было «принято к сведению» главой политического совета правящей партии Японии.

По заверениям премьер-министра Японии Санаэ Такаити, Токио хочет решить территориальный вопрос с Россией, несмотря на сложности.

В свою очередь глава японского МИД Тосимицу Мотэги отметил, что кабмин страны намерен заключить мирный договор с РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше