В России зарегистрированы товарные знаки Louis Vuitton и La Fabrique du Temps

Западные компании продолжают регистрировать товарные знаки в России. На этот раз сообщается, что свидетельства о регистрации получили три товарных знака: один — La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton. Об этом говорится в базе Роспатента.
Заявки в ведомство компания подала еще в октябре 2024 года, а документы о регистрации получили только сейчас, в марте 2026-го. Срок действия исключительного права истечет в октябре 2034 года. При этом правообладатель торговых знаков не раскрывается.
Ранее Netflix подал заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела».
Также стало известно, что американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России.