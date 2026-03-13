Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России зарегистрированы товарные знаки Louis Vuitton и La Fabrique du Temps

Свидетельства о регистрации получили три товарных знака.

Источник: Комсомольская правда

Западные компании продолжают регистрировать товарные знаки в России. На этот раз сообщается, что свидетельства о регистрации получили три товарных знака: один — La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton. Об этом говорится в базе Роспатента.

Заявки в ведомство компания подала еще в октябре 2024 года, а документы о регистрации получили только сейчас, в марте 2026-го. Срок действия исключительного права истечет в октябре 2034 года. При этом правообладатель торговых знаков не раскрывается.

Ранее Netflix подал заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела».

Также стало известно, что американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России.