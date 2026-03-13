«Незачем делать большие разгромные операции». Белорусский онколог сказал о пользе скринингов во время диспансеризаций

В последние годы в Беларуси были разработаны несколько программ скрининга злокачественных опухолей по раку основных локализаций. Эти программы включены в программу ежегодной диспансеризации, что дало свои положительные результаты. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» сказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный.
По его словам, в 2025 году, по предварительным данным, около 60% всех злокачественных опухолей выявлено на первой и второй стадии заболевания, и результаты лечения поэтому совершенно другие.
Одна из первых скрининговых программы в стране касалась рака предстательной железы у мужчин и была запущена в 2011 году. Тогда удалось переломить ситуацию (здесь подробнее). Белорусские онкологи делились своим опытом с онкологами западных стран.
«Я бы упомянул множество минимально инвазивных вмешательств, которые развиваются благодаря скрининговым программам. Выявляются маленькие опухоли и незачем делать большие разгромные операции», — отметил онколог.
Сергей Красный отметил, что канцер-регистр (раковый регистр) ведется в Беларуси последние 50 лет, и за эти годы собрана информация обо всех пациентах с онкологией.
«Заболеваемость постепенно растет, и в 2025 году новых случаев будет более 60 тысяч. Это большая цифра. И мы можем прогнозировать, что заболеваемость будет расти. И связано это с разными факторами и прежде всего увеличение продолжительности жизни. Потому что рак — это заболевание преимущественно людей пожилого возраста», — сказал Красный.
Кстати, Сергей Красный сказал, что рак постепенно становится хроническим заболеванием, таким как, например, сахарный диабет.
