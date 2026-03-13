«Незачем делать большие разгромные операции». Белорусский онколог сказал о пользе скринингов во время диспансеризаций

«Заболеваемость постепенно растет, и в 2025 году новых случаев будет более 60 тысяч. Это большая цифра. И мы можем прогнозировать, что заболеваемость будет расти. И связано это с разными факторами и прежде всего увеличение продолжительности жизни. Потому что рак — это заболевание преимущественно людей пожилого возраста», — сказал Красный.