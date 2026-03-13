Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водительских прав могут лишить за прием лекарств

Россиянам напомнили, что некоторые лекарства нельзя совмещать с управлением автомобилем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Лишить водительских прав могут не только за алкоголь, но и за лекарства, напомнил доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.

Некоторые лекарственные препараты могут вызывать у водителя состояние опьянения, пояснил эксперт. В этом случае садиться за руль также, как и при употреблении алкоголя, предупредил эксперт. Если это все же сделать, то наказание будет соответствующим. Автомобилиста лишат водительских прав на срок до двух лет, а также оштрафуют на 45 тысяч рублей, рассказал доцент.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД не могут определить на месте состояние опьянения. Для этого им нужно отправить человека на медицинское освидетельствование. Специалисты возьмут анализы и подтвердят или опровергнут факт опьянения, рассказал Максим Поляков в беседе с ТАСС.

Информация о влиянии лекарственнного средства на управление автомобилем указывается в инструкции.