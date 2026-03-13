Водительских прав могут лишить за прием лекарств

Лишить водительских прав могут не только за алкоголь, но и за лекарства, напомнил доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.
Некоторые лекарственные препараты могут вызывать у водителя состояние опьянения, пояснил эксперт. В этом случае садиться за руль также, как и при употреблении алкоголя, предупредил эксперт. Если это все же сделать, то наказание будет соответствующим. Автомобилиста лишат водительских прав на срок до двух лет, а также оштрафуют на 45 тысяч рублей, рассказал доцент.
Информация о влиянии лекарственнного средства на управление автомобилем указывается в инструкции.