Водительских прав могут лишить за прием лекарств

Некоторые лекарственные препараты могут вызывать у водителя состояние опьянения, пояснил эксперт. В этом случае садиться за руль также, как и при употреблении алкоголя, предупредил эксперт. Если это все же сделать, то наказание будет соответствующим. Автомобилиста лишат водительских прав на срок до двух лет, а также оштрафуют на 45 тысяч рублей, рассказал доцент.