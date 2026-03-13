Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, выставки и многое другое

В формате лекции-квиза гости смогут проверить свою эрудицию и интуицию, а также узнать истории, стоящие за каждым экспонатом советской эпохи. Участники познакомятся с легендарными гаджетами прошлого, узнают об их создании и развитии, а также о том, как они меняли жизнь людей.