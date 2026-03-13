Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, выставки и многое другое

Концерты, выставки и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Концерт Ильи Пермякова (6+)
Вечер фортепианной музыки в рамках серии «Музыка под куполом звезд». Обработки известных мелодий, эстрадных и классических, авторские произведения и импровизации станут аккомпанементом для нового путешествия по звездному небу. У рояля — Илья Пермяков, пианист-виртуоз, лауреат конкурса «Джаз на Байкале».
Мероприятие пройдет 14 марта в 20.00 в планетарии «Ноосфера».
Дни Валентина Распутина (12+)
Библиотека им. Молчанова-Сибирского приглашает посетить акцию «Дни Валентина Распутина». 14 марта в 17.00 пройдёт кинопоказ фильма «Уроки французского» (0+) с обсуждением и сравнением с первоисточником, 15 марта в 15.00 — лекция об автобиографичности произведений В. Распутина.
Выставка «Отражение души бурятской» (0+)
Фотограф Елена Бадашкеева представляет свою выставку, которая передает не только внешнюю красоту, но и внутренний мир бурятского народа — его духовность, обычаи, повседневный уклад жизни и особую близость к природе.
Снимки позволят посетителям почувствовать атмосферу, в которой живут буряты Прибайкалья, уловить нюансы быта и традиций региона.
Выставка проходит с 23 февраля по 20 марта в «Сильвермолле».
Спектакль «Ромео и Джульетта» (16+)
Группа актёров находят на заброшенной сцене загадочный ящик Пандоры и открывают его, не подозревая о роковых последствиях. Мир кипящих страстей, ненависти и пафоса высшего общества шекспировской Вероны безжалостно затягивает их. Сочетание современной хореографии, визуальной поэзии, итальянского темперамента и музыки Прокофьева, Моцарта, Рихтера, Бетховена и других композиторов станет незабываемым событием.
Мероприятие пройдет 15 марта в 18.00 в Иркутском областном театре им. Н. М. Загурского.
Лекция-квиз «Сделано в СССР: инструкция по применению» (6+)
В формате лекции-квиза гости смогут проверить свою эрудицию и интуицию, а также узнать истории, стоящие за каждым экспонатом советской эпохи. Участники познакомятся с легендарными гаджетами прошлого, узнают об их создании и развитии, а также о том, как они меняли жизнь людей.
Мероприятие состоится 15 марта в 14.00 в Музейной студии.
Турецкие сериалы. Мультимедийное шоу саундтреков (12+)
Трогательные моменты на большом экране и любимые саундтреки в исполнении симфонического оркестра. Вспомните, как замирало сердце от переживаний Хюррем, как вы сочувствовали Кемалю, как надеялись на счастье Эды и Серкана. Все эти чувства вспыхнут с новой силой под звуки симфонического оркестра.
Концерт состоится 15 марта в 18.00 в ДК «Орбита».