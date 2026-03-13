Ричмонд
Жители Красноярского края могут рефинансировать ипотеку по ставке от 18,89% годовых

Банк ПСБ запустил специальную программу рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам.

Воспользоваться предложением могут сотрудники бюджетной сферы (врачи, учителя, воспитатели, работники музеев и библиотек), военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы, сотрудники оборонно-промышленного комплекса (в том числе работники АО «Решетнев»), собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели (для них действует упрощенный прием заявок), владельцы зарплатных карт ПСБ.

Базовая ставка по программе для большинства клиентов составит 18,99%. Для работников ОПК и госучреждений, получающих зарплату на карту ПСБ, ставка составит 18,89%. Для военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы при условии оформления зарплатной карты ПСБ — 19,20%.

Фото: ПСБ.

Получить рефинансирование можно на сумму до 20 млн рублей на срок от 3 до 30 лет. Условия программы распространяются как на первичное, так и на вторичное жилье. Для оценки платежеспособности заемщика банк учитывает доходы до четырех членов семьи, в том числе гражданских супругов.

Также при рефинансировании можно изменить не только ставку по кредиту, но и скорректировать дату платежа или состав заемщиков (например, вывести из созаемщиков бывшего супруга). Рефинансирование ипотеки доступно в том числе и тем заемщикам, которые взяли кредит в другом банке всего 1−2 месяца назад.

«ПСБ улучшает условия ипотечных программ. Жители нашего края, которые в прошлом году оформляли займы под высокий процент, теперь могут значительно уменьшить свой платеж и облегчить финансовую нагрузку на семейный бюджет», — отмечает Екатерина Филатова, руководитель Ипотечного центра ПСБ в Красноярске.

Подать заявку на рефинансирование можно дистанционно по электронной почте (Ipoteka@krasnoyarsk.psbank.ru), на сайте ПСБ или в офисах банка:

Красноярск, ул. Сурикова, 16; Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 33; Железногорск, ул. Ленина, 26.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». erid: 2VfnxyMT5J9.

