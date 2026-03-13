Жители Красноярского края могут рефинансировать ипотеку по ставке от 18,89% годовых

Также при рефинансировании можно изменить не только ставку по кредиту, но и скорректировать дату платежа или состав заемщиков (например, вывести из созаемщиков бывшего супруга). Рефинансирование ипотеки доступно в том числе и тем заемщикам, которые взяли кредит в другом банке всего 1−2 месяца назад.