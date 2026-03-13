Фтизиопульмонологический центр Башкирии выставил на торги служебные машины

Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр объявил аукцион по продаже служебных автомобилей. Торги пройдут на площадке «Сбербанк-АСТ». На продажу выставлены четыре машины.
Самый дорогой лот — автофургон ЗИЛ 5301 ЕО 2000 года выпуска, его начальная цена 218,7 тысячи рублей. Два легковых автомобиля Lada 211540 2011 года оценили в 90 тысяч рублей каждый. Седан ГАЗ 3102 2008 года стоит 166,3 тысячи.
Заявки принимаются до 23 марта. Участникам нужно внести задаток 10% от цены лота. Рассмотрение заявок назначено на 24 марта, сам аукцион — на 25 марта в 10:00. Осмотреть машины можно по адресу: Уфа, улица Сагита Агиша, 4.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.