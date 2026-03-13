От 0 до +15 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 13 марта будет облачной, без существенных осадков и ветреной. При этом температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями, когда столбики термометров показывали до +15. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 13 марта в донской столице ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер восточного и юго-восточного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, днем порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на 14 марта сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер восточной четверти усилится до 7 — 12 метров в секунду.
В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточного и юго-восточного направления задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем по южной половине возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на субботу осадков также не ожидается, ветер восточной четверти разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Публикуя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 13 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +11 — +13 градусов. В ночь на 14 марта столбики термометров опустятся до 0 — +2 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов. В ночь на субботу ожидается от −2 до +3 градусов, при прояснениях до −5 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
