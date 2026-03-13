От 0 до +15 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 марта

В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточного и юго-восточного направления задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем по южной половине возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на субботу осадков также не ожидается, ветер восточной четверти разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду.