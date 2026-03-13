В Красноярске в детском кинотеатре «Мечта» появится киношкола

В Красноярске в детском кинотеатре «Места» появится киношкола. В здании есть неиспользуемые помещения, которые решено превратить в цент притяжения творческих детей и подростков. Но сначала нужно привести их в порядок.
Сегодня, 13 марта, стартовали торги на поиск подрядчика. Победителю предстоит разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания, детально обследовать здание. И учесть проект благоустройства территории кинотеатра, который был разработан еще в 2019 году.
Детская школа видится так: на первом этаже фойе, презентационный зал на 40 человек для лекториев, конференций и показов фильмов, учебная аудитория на 8 человек для занятий по актерскому мастерству. На втором этаже — четыре учебных аудитории для обучения операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству. Также на этаже будет располагаться серверная и помещение для звукозаписи.
Стартовая цена контракта 17,3 миллионов рублей. Итоги торгов подведут в начале апреля.