В Красноярске в детском кинотеатре «Мечта» появится киношкола

Детская школа видится так: на первом этаже фойе, презентационный зал на 40 человек для лекториев, конференций и показов фильмов, учебная аудитория на 8 человек для занятий по актерскому мастерству. На втором этаже — четыре учебных аудитории для обучения операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству. Также на этаже будет располагаться серверная и помещение для звукозаписи.