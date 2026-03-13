Правильно выбирать муку научили красноярцев

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали, что белоснежная мука высшего сорта не для любой выпечки самая лучшая. А также объяснили, какая мука, для чего подходит и как не ошибиться при покупке. Какую муку для чего использовать: высший сорт подходит для кексов, бисквитов и сладких булочек — тесто поднимается быстро и легко, но полезных веществ (клетчатки, витаминов, минералов) в нем очень мало, одни калории; первый сорт — отличный выбор для пирожков, пиццы и домашнего хлеба, они получаются вкусными, содержат кальций и фосфор, черствеют гораздо медленнее; второй сорт рекомендуется для вареников, пельменей и блинов: благодаря помолу вместе с оболочкой зерна в такой муке сохраняется максимум пользы, но тесто будет подниматься чуть хуже, а готовые изделия — быстро черстветь. При этом стоит избегать покупки муки, которая хранится в помещении с высокой влажностью. Выбирать продукт лучше в бумажной упаковке, где мука «дышит» и дольше сохраняет свои полезные свойства и вкус. В муке не должно быть инородных примесей, она не должна быть затхлой, пахнуть солодом, плесенью или гнилью.