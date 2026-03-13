Шахназаров считает, что фильмы со стереотипами о РФ должна изучать спецкомиссия

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение о выдаче прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, транслирующим оскорбительные стереотипы о россиянах, а также искажающим образ России, СССР и Вооруженных сил РФ, стоит рассматривать «умным, тонким» людям, поделился мнением в беседе с ТАСС генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров.
Он уточнил, что этим должна заниматься специальная комиссия. Ранее в Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России, а также содержащих искаженные и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооруженных сил РФ.
«Довольно сложно это [понятие “трансляция оскорбительных стереотипов”] определить — трудно объяснить, какой смысл вкладывается в определение. Этим должны заниматься очень умные, тонкие люди. Существует комиссия, которая выдает разрешение на выход фильма в прокат. Именно она может и должна определять, какой фильм нанесет ущерб репутации — где явный негативный контекст, а где нет», — отметил собеседник агентства.
Законопроект о запрете выдачи прокатного удостоверения подобным фильмам иностранных кинокомпаний внесет депутат Евгений Марченко.