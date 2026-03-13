Шахназаров считает, что фильмы со стереотипами о РФ должна изучать спецкомиссия

«Довольно сложно это [понятие “трансляция оскорбительных стереотипов”] определить — трудно объяснить, какой смысл вкладывается в определение. Этим должны заниматься очень умные, тонкие люди. Существует комиссия, которая выдает разрешение на выход фильма в прокат. Именно она может и должна определять, какой фильм нанесет ущерб репутации — где явный негативный контекст, а где нет», — отметил собеседник агентства.