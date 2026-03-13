В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль санок: зовут всех желающих

15 марта Красноярск примет Всероссийский фестиваль санок, который проводится в стране впервые. Об этом сообщили в министерстве спорта края.
Мероприятие пройдет в экопарке «Каштак» (ул. 2-я Боровая, 67). В программе — спуски на горных санях и мастер-классы от профессиональных саночников.
На соревнования приглашают всех желающих в возрасте от 10 лет и старше. Участникам необходимо пройти регистрацию — на сайте или на самом фестивале. Горные сани и шлемы можно будет взять напрокат на месте. Регистрация, участие в заездах и прокат инвентаря бесплатные.
Итоги подведут в личном и командном зачетах. Победители и призеры получат медали, кубки и призы, а все финишировавшие — памятные награды. «Кроме того, участникам фестиваля предоставят шанс выиграть горные сани. Об условиях конкурса можно узнать в официальном Телеграм-канале Федерации санного спорта России по ссылке», — рассказали в минспорте.
Для удобства гостей запустят бесплатный трансфер от остановки «Базаиха» (в направлении нацпарка «Красноярские Столбы») на улице Свердловская до экопарка «Каштак» и в обратную сторону. Автобусы будут курсировать с 10:00 до 13:30, каждые 15 минут. Посадка — по предъявлению регистрации на фестиваль.
Отметим, в 2026 году Всероссийский фестиваль санок состоится в 8 регионах страны. Первые два этапа уже прошли в Подмосковье и Ярославской области. Красноярский край станет третьим участником. В марте-апреле эстафету подхватят Москва, Кемерово и Кандалакша, а в декабре фестиваль пройдет на Урале и в Ленинградской области.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.