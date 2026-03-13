В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль санок: зовут всех желающих

На соревнования приглашают всех желающих в возрасте от 10 лет и старше. Участникам необходимо пройти регистрацию — на сайте или на самом фестивале. Горные сани и шлемы можно будет взять напрокат на месте. Регистрация, участие в заездах и прокат инвентаря бесплатные.