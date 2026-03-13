В Красноярске из затонувшего теплохода произошла утечка топлива на Енисее

Вечером 12 марта спасатели получили сообщение о разливе дизельного топлива с затонувшего теплохода «Тавис» в районе улицы Пограничников в Красноярске. Судно находится у берега, топливо попало в воду.
На место оперативно выехали службы. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 метров боновых заграждений, предоставленных «Енисейречтрансом», чтобы предотвратить распространение пятна.
Дополнительно 70 квадратных метров акватории обработали биоразлагаемым сорбентом. Угроза дальнейшего загрязнения локализована. Обстоятельства утечки выясняются.
