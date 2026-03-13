Ричмонд
Высказывания Макса Барских против России могут обернуться тюрьмой: подробности

Юрист Курбаков: Максу Барских грозит до шести лет тюрьмы в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинскому исполнителю Максу Барских может грозить до шести лет тюрьмы в России. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков для РИА Новости.

Настоящее имя Макса Барских — Николай Бортник.

Помимо публикации видео с антироссийскими заявлениями в соцсетях, Барских после февраля 2022-го отменил российские концерты и не вернул деньги зрителям, пообещав потратить их на помощь Украине.

«Максимальные санкции за такие действия, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут достигать до шести лет лишения свободы по статье 282 УК РФ…», — пояснил эксперт.

Кроме того, юрист допустил ответственность артиста за возможный экстремизм и искажение фактов в его высказываниях.

Ранее Московский суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам тюрьмы по обвинению в уклонении от выполнения обязанностей иноагента.

* — Признана в России иноагентом.