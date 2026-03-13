Высказывания Макса Барских против России могут обернуться тюрьмой: подробности

Украинскому исполнителю Максу Барских может грозить до шести лет тюрьмы в России. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков для РИА Новости.
Настоящее имя Макса Барских — Николай Бортник.
Помимо публикации видео с антироссийскими заявлениями в соцсетях, Барских после февраля 2022-го отменил российские концерты и не вернул деньги зрителям, пообещав потратить их на помощь Украине.
«Максимальные санкции за такие действия, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут достигать до шести лет лишения свободы по статье 282 УК РФ…», — пояснил эксперт.
Кроме того, юрист допустил ответственность артиста за возможный экстремизм и искажение фактов в его высказываниях.
Ранее Московский суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам тюрьмы по обвинению в уклонении от выполнения обязанностей иноагента.
* — Признана в России иноагентом.