В Красноярске прохожие и сотрудник полиции помогли женщине во время приступа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прохожие и сотрудник полиции оказали помощь женщине, которой стало плохо на пешеходном переходе в центре города.
Одной из первых к пострадавшей подошла руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.
Инцидент произошел 11 марта на перекрестке улиц Горького и Красной Армии. Женщина внезапно потеряла сознание прямо на переходе. Брежнева, оказавшаяся рядом, первой заметила случившееся и начала помогать пострадавшей.
В этот момент к месту подъехал следователь ОМВД России по Кежемскому району младший лейтенант юстиции Михаил Седов, который находится в Красноярске на профессиональном обучении. Увидев скопление людей, он остановился и присоединился к оказанию помощи.
По словам Ирины Брежневой, женщина резко остановилась на переходе и упала на асфальт без сознания. Сотрудник полиции сразу включился в оказание первой помощи и все время разговаривал с пострадавшей, стараясь ее успокоить. Женщина не могла говорить, но реагировала — моргала и постепенно приходила в себя.
Полицейский вместе с прохожими вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до приезда медиков. Через несколько минут приступ закончился, женщине стало лучше. Прибывшая бригада скорой помощи оказала ей необходимую медицинскую помощь.