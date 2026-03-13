В Красноярске прохожие и сотрудник полиции помогли женщине во время приступа

По словам Ирины Брежневой, женщина резко остановилась на переходе и упала на асфальт без сознания. Сотрудник полиции сразу включился в оказание первой помощи и все время разговаривал с пострадавшей, стараясь ее успокоить. Женщина не могла говорить, но реагировала — моргала и постепенно приходила в себя.