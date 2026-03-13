Депутат Белых и ветеран СВО Шонов подали документы по голосованию «Единой России»

Депутат Государственной думы РФ и председатель комитета по просвещению Ирина Белых и ветеран специальной военной операции, гвардии майор Эдуард Шонов подали документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Документы были поданы в Московском городском региональном отделении партии.
— Сегодня я подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Для меня это важный и ответственный шаг. Предварительное голосование — это наш открытый, честный конкурс. Задачи, которые ставит президент, должны быть выполнены! Не может быть иначе. Москва — сердце страны. Москва во многих сферах задает высочайший уровень, мэр столицы Сергей Семенович Собянин задает эту планку, ее надо держать и двигаться вперед. На предварительном голосовании москвичи определят тех, кто будет задавать тон. Важно понимать, что только вместе мы все можем. Важно каждому из нас выстроить вектор полезности городу, стране. Для меня большая честь находиться сегодня рядом с ветераном СВО Эдуардом Шоновым. Глядя на его награды, понимаешь, что этот человек прошел через очень серьезные испытания. Такие ребята — наше самое главное достояние, именно они пример настоящего служения Родине. Они среди нас. Наша совесть и наша гордость. Миллионам мальчишек и девчонок есть с кого писать свою жизнь, — подчеркнула Ирина Белых.
Сейчас Шонов занимает должность руководителя предприятия, на котором производят высокотехнологичное оборудование. Кроме того, организация занимается проектами в сфере современных технологий, образования и карьеры, в том числе связанных с обучением и трудоустройством ветеранов СВО. В рамках голосования Шонов заявил о готовности транслировать запросы ветеранского сообщества и профессиональной среды на высоком уровне.
— Интерес к процедуре предварительного голосования заметно вырос — кандидатов регистрируется много. И это хорошо, ведь внутрипартийная конкуренция рождает более качественные и важные инициативы. Работа по каждому направлению партийных проектов «Единой России» с каждым годом становится все более точной и эффективной. У меня, как у участника СВО, есть четкое понимание того, что сейчас нужно нашим бойцам, их семьям, родным. Как расширить систему профессионального образования и соцподдержки для горожан, — заверил он.
Также Шонов заявил о готовности обсудить с партактивом и жителями свою программу, чтобы при условии поддержки избирателей побороться за право представлять их интересы в Государственной думе. Отдельно ветеран СВО поблагодарил оргкомитет «за внимательное отношение», а Белых — «за оказанное доверие и поддержку».