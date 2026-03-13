ИИ и цифровизация: как изменится медицина в Казахстане

Правительство утвердило Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинских услуг на 2026−2030 годы, передает DKNews.kz.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Документ разработан во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».
Главная задача реформы — создать современную систему контроля качества медицины, основанную на данных, цифровых технологиях и искусственном интеллекте.
Пациент станет участником контроля качества.
Новая модель управления медицинскими услугами предполагает важное изменение: пациент станет активным участником оценки качества лечения.
Это означает, что мнение пациентов будет напрямую влиять на оценку работы медицинских организаций, а обращения граждан смогут быстрее рассматриваться благодаря цифровым инструментам.
Власти рассчитывают, что такая система повысит прозрачность медицинских услуг и доверие населения к системе здравоохранения.
Четыре направления реформы медицины.
Комплексный план предусматривает развитие системы по четырем ключевым направлениям: модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг, формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества, усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов, а также цифровая трансформация системы управления качеством.
В правительстве считают, что именно сочетание этих мер позволит выстроить более эффективную систему контроля медицинских услуг.
Искусственный интеллект начнет проверять качество лечения.
Одним из главных нововведений станет использование технологий искусственного интеллекта для экспертизы качества медицинской помощи.
Планируется, что уже к 2028 году не менее 20 процентов случаев мониторинга качества и объема медицинских услуг будет проводиться с использованием ИИ.
Это позволит быстрее выявлять ошибки, анализировать медицинские данные и предотвращать нарушения.
В Казахстане появится Национальный институт качества медицины.
В рамках реформы будет создан Национальный институт качества. Он появится на базе Национального научного центра развития здравоохранения.
Институт станет методологическим и аналитическим центром, который будет заниматься разработкой стандартов, анализом качества медицинских услуг и внедрением современных методов контроля.
Работа института будет проходить при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения, что позволит внедрять международные стандарты безопасности пациентов и лучшие мировые практики.
Медицинские организации будут проходить обязательную аккредитацию.
Еще одним важным изменением станет ужесточение требований к медицинским учреждениям.
С 2028 года планируется закрепить норму об обязательной аккредитации поставщиков услуг в системе ГОБМП и ОСМС.
Это позволит государству более эффективно контролировать качество медицинских услуг.
Усилят контроль за медицинскими организациями.
План также предусматривает расширение постлицензионного мониторинга медицинских организаций. Ожидается, что к 2030 году около 70 процентов медучреждений будут охвачены таким мониторингом.
Одновременно не менее 80 процентов медицинских организаций должны пройти аккредитацию по новым стандартам качества.
Эксперты получат цифровые инструменты контроля.
Для специалистов, которые проверяют медицинские учреждения, создадут автоматизированное рабочее место эксперта.
Оно позволит проводить профилактический контроль, анализировать данные медицинских организаций и быстрее выявлять нарушения.
Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года.
Появится новая система экспертизы качества.
В Казахстане внедрят трехкомпонентную модель экспертизы качества медицинской помощи.
Она начнет работать уже в 2027 году и будет включать государственный контроль, профессиональную оценку медицинского сообщества и анализ данных с помощью цифровых систем.
Такая модель должна обеспечить более объективную оценку качества лечения.
Врачи и профессиональные ассоциации получат больше влияния.
Реформа предусматривает активное участие медицинского сообщества в контроле качества.
Профессиональные объединения врачей смогут участвовать в независимой экспертизе качества медицинских услуг и оценке клинического мышления специалистов.
Это должно повысить ответственность медицинских работников и уровень профессиональной экспертизы.
Жалобы пациентов будут рассматривать быстрее.
Еще одно направление реформы — цифровизация служб поддержки пациентов.
Благодаря новым технологиям обращения граждан смогут обрабатываться в режиме реального времени, что позволит быстрее реагировать на проблемы в медицинских организациях.
Что изменится к 2030 году.
По плану правительства, к 2030 году система здравоохранения должна получить более прозрачную и эффективную модель контроля качества.
Ожидается, что реформа позволит улучшить ключевые показатели медицинских услуг, повысить безопасность пациентов и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.
Власти рассчитывают, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта помогут сделать систему здравоохранения более современной и ориентированной на потребности пациентов.