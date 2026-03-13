Ричмонд
В Ростовской области дали старт Году дошкольного образования

В Донском регионе действует более 1400 детских садов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовал Год дошкольного образования. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Торжественное открытие тематического года состоялось в ростовской школе № 115. Он проводится, чтобы внедрить новые образовательные практики и проекты в сферу дошкольного образования.

В Ростовской области действует более 1400 детских садов, которые посещают 148 тысяч девочек и мальчиков. Их развитием и воспитанием занимаются 15 тысяч педагогических работников. Проблема с дефицитом мест в детских садах почти решена, так что сейчас в центре внимания — вопросы по капитальному ремонту, обновлению материально-технической базы и созданию условий для инклюзивного образования.

