Горнолыжница из Байкальска выступает на Паралимпиаде в Милане

23-летняя Варвара Ворончихина завоевала золото в дисциплине супергигант.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

23-летняя Варвара Ворончихина из Байкальска выступает на Паралимпиаде в Милане. Спортсменка уже завоевала бронзу в скоростном спуске и золото в супергиганте. Впереди — выступления в слаломе. Как сообщает «АиФ-Иркутск», учителя и первый тренер вспоминают Варвару как целеустремлённую, скромную и надёжную.

— В школе она помогала команде побеждать на турслётах, умела дружить и не комплексовать, несмотря на нагрузки и разъезды. Родители и педагоги всегда её поддерживали, — делятся преподаватели девушки.

Сейчас Варвара учится на 4 м курсе Института физкультуры и планирует поступить в магистратуру, но о будущей специальности пока не рассказывает.

