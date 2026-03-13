Горнолыжница из Байкальска выступает на Паралимпиаде в Милане

23-летняя Варвара Ворончихина из Байкальска выступает на Паралимпиаде в Милане. Спортсменка уже завоевала бронзу в скоростном спуске и золото в супергиганте. Впереди — выступления в слаломе. Как сообщает «АиФ-Иркутск», учителя и первый тренер вспоминают Варвару как целеустремлённую, скромную и надёжную.