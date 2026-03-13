Ричмонд
Украина поставила под угрозу основной источник воды Молдавии

Третий день украинская нефть загрязняет реку Днестр — главный источник питьевой воды в Молдавии. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило правительство республики в Telegram-канале.

Нефтяные пятна появились в районе населенного пункта Наславча на севере страны. Компании Apa-Canal Balti пришлось прекратить забор воды для города Бельц — второго по размеру в Молдавии.

— Пробы указывают на риски для безопасности водоснабжения. Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать ее в этой зоне, — добавили в сообщении.

Власти страны опасаются, что меры по сбору нефти не помогут справиться с таким объемом загрязнения. Поэтому большая часть республики рискует лишиться главного источника питьевой воды.

Тем временем в украинских ресторанах начали включать в счет отдельную плату за работу генератора, однако такая практика может обернуться для заведений крупным штрафом.

31 января масштабный блэкаут произошел на всей территории Украины: в Киеве не было электричества и воды, не работало метро. Без света также осталась соседняя Молдавия.