Названы семь эффективных способов облегчить симптомы весенней аллергии

Весной у многих людей обостряется сезонная аллергия, сопровождающаяся насморком, слезотечением, чиханием и зудом в горле. Эти симптомы могут ухудшать самочувствие и мешать привычному ритму жизни, однако специалисты отмечают, что их можно облегчить с помощью простых мер.