Названы семь эффективных способов облегчить симптомы весенней аллергии

Весной у многих людей обостряется сезонная аллергия, сопровождающаяся насморком, слезотечением, чиханием и зудом в горле. Эти симптомы могут ухудшать самочувствие и мешать привычному ритму жизни, однако специалисты отмечают, что их можно облегчить с помощью простых мер.
Одним из способов является контроль уровня пыльцы в воздухе: аллергикам советуют следить за прогнозом и реже выходить на улицу в дни пиковых значений. Также рекомендуется держать окна закрытыми и использовать кондиционеры или очистители воздуха, чтобы уменьшить количество аллергенов в помещении.
Эксперты советуют после прогулок менять одежду и обувь, поскольку на тканях может оставаться пыльца. Полезным считается и промывание носа солевыми растворами или специальными спреями, которые помогают удалить аллергены и снизить раздражение слизистой.
При выраженных симптомах врачи могут рекомендовать антигистаминные препараты и специальные глазные капли, уменьшающие зуд и слезотечение. Кроме того, специалисты советуют поддерживать иммунитет — правильно питаться, высыпаться и заниматься физической активностью, чтобы организму было легче переносить сезонные аллергические реакции, передает StarHit.
Начало весны традиционно сопровождается ухудшением самочувствия многих людей. По словам аллерголога-иммунолога Анны Усачевой, это связано с изменением температуры, увеличением продолжительности светового дня, активизацией аллергенов и высоким уровнем распространения вирусов.