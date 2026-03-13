Овечкин не сумел забросить шайбу в пятом матче подряд

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Россиянин не сумел отличиться в пятом матче подряд. На счету Овечкина в текущем сезоне 51 очко по системе «гол + пас» (24+27). В регулярных чемпионатах он забросил 921 шайбу и является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место (998 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).
«Вашингтон» занимает шестое место в Столичном дивизионе, команда набрала 73 очка в 67 матчах. «Баффало» является лидером Атлантического дивизиона с 86 очками после 66 встреч. В следующем матче «Вашингтон» примет «Бостон» 14 марта, «Баффало» в ночь на 15 марта дома сыграет с «Торонто».