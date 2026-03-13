Врач Кондрахин: метеозависимость может быть индикатором скрытых болезней

«Это очень интересный процесс. Наш мозг постоянно сканирует окружающую среду. Когда условия меняются (возникают магнитные аномалии), мозг фиксирует: что-то произошло. Так как у него нет собственных “глаз”, он, не понимая сути угрозы, дает команду на адаптацию. У здорового человека этот процесс протекает незаметно. Мозг может немного снизить активность, чтобы “обдумать” ситуацию и подстроиться. Человек плавно входит в новый режим и часто ничего не замечает. Если же у человека есть заболевание, то при попытке сохранить внутреннее равновесие (гомеостаз) возникает перенапряжение. И тогда появляются те самые неприятные симптомы, которых раньше не было. Представляете? Пока все было стабильно, вы болели, но организм компенсировал это состояние. Изменились атмосферные явления — и скрытый процесс вышел наружу», — рассказал Кондрахин.