Врач Кондрахин: метеозависимость может быть индикатором скрытых болезней

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru рассказал, на что следует обращать внимание в периоды геомагнитной активности и как действовать при ухудшении самочувствия. Специалист также объяснил, что на самом деле скрывается под понятием «метеозависимость».
«Начнем с того, что диагноза “метеозависимость” в Международной классификации болезней (МКБ-10) не существует. Это скорее разговорный термин. Обычно, если болезнь официально признана, существуют профильные кафедры, проводятся масштабные исследования. В данном случае этого нет. Однако история вопроса довольно интересная. В научной среде есть два лагеря. Одни специалисты считают, что понятие метеозависимости имеет право на существование: мы — часть природы, и наш организм действительно испытывает нагрузку, когда в окружающей среде происходят возмущения. Другие возражают: если организм здоров, он, как часть природы, должен легко адаптироваться к любым изменениям. Тем не менее данные исследований показывают, что даже вполне здоровые люди могут испытывать определенный дискомфорт. Так что однозначного ответа пока нет», — пояснил Кондрахин.
Скорее всего, добавил врач, метеозависимость — это не самостоятельная болезнь, а индикатор скрытого недуга. Магнитная буря становится дополнительной нагрузкой: внутренние условия меняются, и человек начинает чувствовать себя плохо. Та болезнь, что дремала, проявляется.
Далее Кондрахин подробно объяснил этот механизм с точки зрения физиологии.
«Это очень интересный процесс. Наш мозг постоянно сканирует окружающую среду. Когда условия меняются (возникают магнитные аномалии), мозг фиксирует: что-то произошло. Так как у него нет собственных “глаз”, он, не понимая сути угрозы, дает команду на адаптацию. У здорового человека этот процесс протекает незаметно. Мозг может немного снизить активность, чтобы “обдумать” ситуацию и подстроиться. Человек плавно входит в новый режим и часто ничего не замечает. Если же у человека есть заболевание, то при попытке сохранить внутреннее равновесие (гомеостаз) возникает перенапряжение. И тогда появляются те самые неприятные симптомы, которых раньше не было. Представляете? Пока все было стабильно, вы болели, но организм компенсировал это состояние. Изменились атмосферные явления — и скрытый процесс вышел наружу», — рассказал Кондрахин.
Например, уточнил врач, если у человека скрытая гипертония, может резко подняться давление. Если есть предрасположенность к мигреням — возникнет сильная головная боль. Возможны сбои в работе сердца, общее недомогание или ломота в теле. Эти симптомы могли бы проявиться и без магнитной бури, но буря стала катализатором.
При этом, подчеркнул собеседник издания, проблема в том, что люди часто относятся к таким сигналам несерьезно, списывая всё на погоду. В итоге накапливается критическое состояние, и человек заболевает уже по-настоящему.
«К магнитной буре нужно относиться как к провокатору или тесту. Ухудшение самочувствия — это повод обратиться к врачу. Не нужно просто терпеть. Придите и скажите: “Доктор, я замечаю, что, когда нет магнитной бури, я чувствую себя нормально, но как только она начинается, у меня поднимается давление или кружится голова”. В этой ситуации может скрываться проблема, требующая лечения. Нужно разобраться, и, возможно, всё придет в норму», — резюмировал Кондрахин.