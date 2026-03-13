Макрон сообщил о смерти французского солдата после налета дронов Ирана

Один из французских военнослужащих солдат, пострадавших в результате налета иранских дронов на военную базу, скончался. Эту информацию подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Инцидент вызвал широкий резонанс в стране и стал серьезным ударом для ВС Франции.
Глава Пятой республики выразил соболезнования семье погибшего. Кроме того, Макрон отметил важность продолжения миссии Франции в регионе.
Ранее сообщалось, что не менее шести французских военных пострадали в результате удара беспилотника по военной базе в одном из районов Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака.
До этого Макрон объявил, что французские силы в ближайшее время проведут операцию в Ормузском проливе. Он уточнил, что миссия якобы будет носить исключительно «оборонительный характер».