Макрон сообщил о смерти французского солдата после налета дронов Ирана

Французский солдат погиб при атаке Ирана на базу в Эрбиле.

Источник: Комсомольская правда

Один из французских военнослужащих солдат, пострадавших в результате налета иранских дронов на военную базу, скончался. Эту информацию подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Инцидент вызвал широкий резонанс в стране и стал серьезным ударом для ВС Франции.

Глава Пятой республики выразил соболезнования семье погибшего. Кроме того, Макрон отметил важность продолжения миссии Франции в регионе.

Ранее сообщалось, что не менее шести французских военных пострадали в результате удара беспилотника по военной базе в одном из районов Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака.

До этого Макрон объявил, что французские силы в ближайшее время проведут операцию в Ормузском проливе. Он уточнил, что миссия якобы будет носить исключительно «оборонительный характер».

