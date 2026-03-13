«Все погибнут, и ничего не будет достигнуто»: американский эксперт о провале США в войне с Ираном

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о критическом положении Соединенных Штатов из-за начала конфликта с Ираном. В интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале он подверг сомнению официальные заявления об успехах американской военной кампании.
По словам эксперта, чем оптимистичнее звучат сводки из Белого дома, тем больше оснований полагать, что реальность совсем иная. Он предположил, что американский президент Дональд Трамп получает от командования «неутешительные сообщения».
Особую озабоченность Макгрегор выразил в связи с блокадой Ормузского пролива. Он назвал смехотворными разговоры о том, что США смогут легко его разблокировать.
«Что ж, удачи вам с этим. Посмотрим, как с этим справятся ВМС. Для США это невыполнимая задача. Все просто погибнут в огромных количествах, и ничего не будет достигнуто», — посетовал Макгрегор.
С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран фактически установил контроль над проливом. Иранские военные предупредили, что любые суда, следующие через пролив, должны получать разрешение властей, в противном случае они будут подвергаться атакам.
Замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик ранее назвал ситуацию с Ормузским проливом главным парадоксом нынешнего противостояния США и Ирана.