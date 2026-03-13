«Тампа» обыграла «Детройт» в НХЛ. Василевский одержал 30-ю победу в сезоне

«Тампа» и Детройт«выступают в Атлантическом дивизионе и занимают второе и четвертое места соответственно. У “Тампы” 84 очка после 64 игр, “Детройт” набрал 79 очков после 66 встреч. В следующем матче “Тампа” в ночь на 15 марта по московскому времени дома сыграет с “Каролиной”, “Детройт” тогда же проведет выездной матч с “Далласом”.