«Тампа» обыграла «Детройт» в НХЛ. Василевский одержал 30-ю победу в сезоне

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. «Тампа» дома со счетом 4:1 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (21-я и 57-я минуты) и Гейдж Гонсалвес (42, 57). У «Детройта» отличился Джей Ти Комфер (48).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков и одержал 30-ю победу в сезоне. Голкиперу покорилась эта отметка в девятом сезоне подряд, по этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя канадца Патрика Руа (8 сезонов подряд с 30 и более победами). Лидером является другой канадец Мартин Бродёр (12).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. В 60 матчах сезона игрок набрал 106 очков по системе «гол + пас» (34 гола + 72 голевые передачи).
«Тампа» и Детройт«выступают в Атлантическом дивизионе и занимают второе и четвертое места соответственно. У “Тампы” 84 очка после 64 игр, “Детройт” набрал 79 очков после 66 встреч. В следующем матче “Тампа” в ночь на 15 марта по московскому времени дома сыграет с “Каролиной”, “Детройт” тогда же проведет выездной матч с “Далласом”.
Результаты других матчей дня.
В других матчах игрового дня «Даллас» дома со счетом 7:2 обыграл «Эдмонтон», «Чикаго» на выезде победил «Юту» (3:2 ОТ), «Торонто» одержал домашнюю победу над «Анахаймом» (6:4), у проигравших одну шайбу забросил защитник Павел Минтюков. «Сан-Хосе» в гостях переиграл «Бостон» (4:2), по одной голевой передаче отдали защитник Дмитрий Орлов («Сан-Хосе») и нападающий Марат Хуснутдинов («Бостон»). «Сент-Луис» одержал выездную победу над «Каролиной» (3:1), одну из шайб в составе победителей забросил форвард Павел Бучневич, отличившийся с передачи нападающего Алексея Торопченко.
«Калгари» в гостях победил «Нью-Джерси» (5:4), у победителей голевой передачей отметился нападающий Матвей Гридин, у «Нью-Джерси» одну из шайб забросил форвард Максим Цыплаков. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал выездную победу над «Виннипегом», голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26. Шайба нападающего Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» победить «Филадельфию», команда дома уступила со счетом 2:3 после буллитов.