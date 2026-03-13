Почти 60 человек пострадали при ракетном ударе Ирана по северу Израиля

На севере Израиля почти 60 человек пострадали в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи.
«58 человек получили ранения в результате попадания баллистической ракеты по Израилю во время третьего иранского обстрела», — говорится в сообщении.
По данным медиков, один человек получил ранения средней степени тяжести. Еще 57 пострадавших доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. 15 человек госпитализированы с симптомами тревожного расстройства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше