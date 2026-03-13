Ричмонд
Почти 60 человек пострадали при ракетном ударе Ирана по северу Израиля

В Израиле 58 человек ранены после иранского ракетного удара.

Источник: Комсомольская правда

На севере Израиля почти 60 человек пострадали в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи.

«58 человек получили ранения в результате попадания баллистической ракеты по Израилю во время третьего иранского обстрела», — говорится в сообщении.

По данным медиков, один человек получил ранения средней степени тяжести. Еще 57 пострадавших доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. 15 человек госпитализированы с симптомами тревожного расстройства.

Ранее KP.RU сообщал, что военная операция США и Израиля против Ирана привела к гибели тысяч мирных жителей. По данным иранского постпреда при ООН Амир Саида Иравани, в результате атак погибло 1,3 тысячи граждан. Вашингтон и Тель-Авив целенаправленно наносят удары по густонаселенным районам.

