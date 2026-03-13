Жалоба Путину на разваливающийся челябинский мост придала ускорение чиновникам

Место действия — Саткинский округ. Мост связывает деревни Верхне-Айск и Старая Пристань.
Единственный подвесной пешеходный мост через реку Ай находится в критическом состоянии: деревянный настил и несущие перекладины сгнили.
Но ежедневно по аварийному объекту проходят школьники, чтобы добраться до автобуса в село Айлино, а также пенсионеры и социальные работники. Прямой путь по мосту — 50 метров, в объезд же приходится преодолевать не менее 20 километров.
«С приближением весеннего половодья риск обрушения конструкции возрастает. Жители обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным, а Народный фронт обсудил ситуацию с администрацией Саткинского округа. Там нам ответили, что работы по реконструкции моста запланированы, в планах сделать это как можно скорее. Оптимистичный прогноз чиновников — 2026 год», — говорят в Народном фронте.