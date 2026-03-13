«Салават Юлаев» примет московское «Динамо» в домашнем матче 13 марта

Домашняя статистика тоже не на стороне хозяев: «Салават» не может обыграть «Динамо» в основное время на своей площадке на протяжении восьми последних встреч. Аналитики и букмекеры сходятся во мнении, что фаворитом матча являются бело-голубые. Коэффициент на их победу составляет около 1,79. Эксперты предполагают, что игра может получиться не слишком результативной: ставки на тотал меньше 5,5 шайб выглядят предпочтительно. Также обращают внимание на возможное количество удалений уфимцев, так как в последних матчах команда получала немало штрафных минут.