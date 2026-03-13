«Салават Юлаев» примет московское «Динамо» в домашнем матче 13 марта

В пятницу, 13 марта, «Салават Юлаев» на своем льду встретится с московским «Динамо». Обе команды уже обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, однако продолжают борьбу за более высокие позиции в турнирной таблице своих конференций. Уфимцы с 71 очком занимают пятую строчку на Востоке, динамовцы с 77 баллами идут седьмыми на Западе.
История противостояний складывается в пользу гостей. В 35 официальных матчах КХЛ москвичи одержали 20 побед. Примечательно, что в последних 16 встречах динамовцы неизменно набирали хотя бы одно очко, а их победная серия в играх с уфимцами достигла шести матчей. Последний очный поединок, состоявшийся в октябре прошлого года, завершился со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.
Домашняя статистика тоже не на стороне хозяев: «Салават» не может обыграть «Динамо» в основное время на своей площадке на протяжении восьми последних встреч. Аналитики и букмекеры сходятся во мнении, что фаворитом матча являются бело-голубые. Коэффициент на их победу составляет около 1,79. Эксперты предполагают, что игра может получиться не слишком результативной: ставки на тотал меньше 5,5 шайб выглядят предпочтительно. Также обращают внимание на возможное количество удалений уфимцев, так как в последних матчах команда получала немало штрафных минут.
Несмотря на статус соперника, хозяева способны навязать борьбу за счет скорости и поддержки трибун. Начало матча в 17:00 по местному времени.
