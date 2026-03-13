Москвичей в пятницу ждет солнечная погода

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Солнечная и сухая погода, температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня, благодаря непререкаемому господству антициклона, москвичей и жителей Подмосковья снова ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с претензией на очередной суточный рекорд тепла, который держится для 13 марта с 2002 года, когда термометр показал плюс 11,5. Сохранится солнечная и сухая погода, максимальная температура воздуха плюс 12 — плюс 15», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 1−6 метров в секунду.
«В выходные погода в Москве также будет — миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью 0 — плюс 3, днем плюс 12 — плюс 15, в воскресенье под утро минус 1 — плюс 2, в середине дня плюс 11 — плюс 14. Рекорд для 14 марта составляет плюс 13,7 — установлен в 2025 году, для 15 марта плюс 9,8 — держится с 2015 года», — добавил он.
Тишковец подчеркнул, что начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом. По его словам, в сумерках ожидается около 0, а на пике максимального дневного прогрева — плюс 8 — плюс 11.