Москвичей в пятницу ждет солнечная погода

«В выходные погода в Москве также будет — миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью 0 — плюс 3, днем плюс 12 — плюс 15, в воскресенье под утро минус 1 — плюс 2, в середине дня плюс 11 — плюс 14. Рекорд для 14 марта составляет плюс 13,7 — установлен в 2025 году, для 15 марта плюс 9,8 — держится с 2015 года», — добавил он.