Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 марта

Энергетики объявили адреса, где 13 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 13 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Закруткина, 38−62 и 35−47;

— улица Советская, 32−44;

— улица Мясникова, 75−93;

— улица 1-я линия, 14−40 и 15−31;

— улица 3-я линия, 20−32 и 15−33;

— улица 5-я линия, 2−26 и 1−31;

— улица 7-я линия, 1−21 и 2−20;

— улица 9-я линия, 2−4;

— улица Доброхимовская, 1−13 и 2−18;

— улица Коминтерна, 1−27, 4−24 и 14Б;

— улица 1-я Краснодарская, 1−19 и 6−32;

— улица 2-я Краснодарская, 23−65 и 2−20;

— улица Ревкомовская, 33−49 и 30−48;

— улица Парижской Коммуны, 1−23 и 2−36;

— улица Плеханова, 110/5;

— переулок Таджикский, 1−9 и 2−8;

— улица Дундича, 2−62 и 1−67;

— улица Конституционная, 66−106 и 63−103;

— улица 20 лет Октября, 72−114 и 81−125;

— улица Кемеровская, 70−114 и 65−109;

— улица Калужская, 82−126 и 103−159;

— улица Глинки, 98−152 и 95−153;

— улица Мурманская, 96−164 и 91−153;

— улица Камская, 92−152 и 101−167;

— улица Волжская, 110−156 и 101−147;

— улица Брестская, 2−36;

— улица Карбышева, 30−42;

— улица 1-я Грамши, 1−55 и 2−66;

— улица 2-я Грамши, 35−91 и 36−98;

— улица Гончарова, 2−38 и 1−39;

— улица Дундича, 48−58;

— улица Можайская, 7−77;

— улица 12 декабря, 69−93 и 94−118;

— улица Физическая, 9−11 и 8−12;

— улица Карбышева, 9−35, 2−30;

— переулок Зимовниковский, 2−12 и 1−27;

— переулок Кузнецкий, 1−51и 2−28;

— переулок Цокольный, 1−5 и 2−10;

— улица Зоологическая, 47−77;

— улица Офицерская, 2−62 и 1−55;

— улица Армейская, 2−24 и 1−27;

— улица Безымянная Балка, 2−30;

— переулок Дальний, 2−42, 1−15;

— переулок Поддубного, 2−12 и 1−17;

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71 и 71/1;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В и 1 Г;

— улица Неклиновская, 43А и 45А.

С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:

— улица Ленина, 97, 97/А, 99 и 99/А.

С 9:00 до 13:00 отключения затронут дома:

— улица Станиславского, 89 А, 89/12, 91, 122, 124, 126;

— улица Чехова, 13 А;

— проспект Соколова, 6 Е, 18.

