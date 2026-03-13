В Красноярске заключили контракт на строительство нового корпуса пансионата «Солнечный» для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев.
Четырехэтажное здание на 100 мест общей площадью почти 9 тыс. квадратных метров появится в Советском районе города — между улицей Светлова и проспектом Молодежным. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке федерального бюджета. В сентябре 2025 года губернатору края Михаилу Котюкову удалось получить поддержку проекта у руководства Министерства труда России. Стоимость контракта составляет почти 1 млрд рублей.
В новом корпусе пансионата «Солнечный» обустроят жилые комнаты, медицинские и бытовые помещения, сделают столовую, помещения для занятий, реабилитации и зимний сад. Территорию вокруг здания также приведут в порядок. Строительство завершат в мае 2028 года. Подготовительные работы продлятся до 31 марта 2026-го. Среди них расчистка территории, вывоз мусора, снятие растительного слоя грунта.
«Корпус позволит обеспечить местами и заботой тех, кто нуждается в стационарном обслуживании. Строительство таких объектов закреплено и в Народной программе развития Красноярского края. Для нас это не просто слова в документе, а обязательства перед жителями. И каждый новый социальный объект — это практическое выполнение этих решений», — отметил Илья Зайцев.
Напомним, в начале марта в красноярском микрорайоне Пашенный открылась поликлиника межрайонной больницы № 3. Здание площадью почти 17 тыс. квадратных метров оснастили современным оборудованием: там установили флюорограф, маммограф, рентген-аппараты и компьютерный томограф. В поликлинике разместились клинико-диагностическое отделение, инфекционный блок, блок неотложки, центр амбулаторной хирургии и дневной стационар.
