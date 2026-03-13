Минздрав: в шестой школьный день белорусских школьников будут учить реанимировать человека

Школьники отработают навыки сердечно-легочной реанимации, а также оказание первой помощи при травмах, переломах, кровотечениях. Обучать учащихся будут преподаватели медицинских вузов и колледжей, а также студенты-волонтеры. Занятия будут проходить в шестой школьный день в две смены в симуляционных центрах и лабораториях, расположенных на базе вузов, медколледжей и медучреждений.