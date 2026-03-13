Минздрав: в шестой школьный день белорусских школьников будут учить реанимировать человека

В Беларуси школьники пройдут обучение по реанимации человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, по всей Беларуси пройдет масштабная образовательная акция «Запусти сердце», которая стартует 14 марта. В рамках проекта белорусские десятиклассники будут обучаться базовым навыкам оказания первой медицинской помощи.
— Участие в реализации проекта примут более 20 тысяч учащихся десятых классов, — рассказала первый замглавы Минздрава Елена Богдан.
Школьники отработают навыки сердечно-легочной реанимации, а также оказание первой помощи при травмах, переломах, кровотечениях. Обучать учащихся будут преподаватели медицинских вузов и колледжей, а также студенты-волонтеры. Занятия будут проходить в шестой школьный день в две смены в симуляционных центрах и лабораториях, расположенных на базе вузов, медколледжей и медучреждений.
Стандартная программа представляет собой 1,5-часовое занятие: 30 минут теории, а остальное время — практика. Практические занятия будут проходить на современных тренажерах и стимуляторах. Школьники освоят алгоритм при обнаружении человека без сознания: от вызова скорой помощи до проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.
